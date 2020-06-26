В Туле мужчину, экстрадированного из Норвегии, обвиняют в убийстве 20-летней давности

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:50:50+03:00

Он был объявлен в международный розыск и заочно заключен под стражу

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В сентябре 1999 года в Ленинском районе 49-летний местный житель на почве ссоры выстрелил знакомому в голову. Последний от огнестрельного ранения скончался в тот же день.

С места происшествия злоумышленник скрылся и местонахождение его до настоящего времени было неизвестно. Мужчина был объявлен в международный розыск и заочно заключен под стражу.

В декабре 2019 года фигуранта уголовного дела задержали в Норвегии, а затем экстрадировали в Россию. Теперь его собираются привлечь к уголовной ответственности.

- В соответствии с действующим законодательством в связи с тем, что обвиняемый скрылся и находился в розыске, сроки давности привлечения к уголовной ответственности, не истекли, - сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU