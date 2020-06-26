26 Июнь 2020 2020-06-26T17:47:18+03:00

С 28 по 28 июня в Туле временно заблокируют движение на улице Демонстрации Фото: Алексей ФОКИН

Движение будет невозможно на участке от ул. Фрунзе до Дмитрия Ульянова

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С 26 июня по 28 июня в Туле ограничат движение любого вида транспорта на ул. Демонстрации. Об этом сообщает администрация города.

Так, движение перекроют на участке от ул. Фрунзе до Дмитрия Ульянова. Там с 8:00 до 22:00 с 26 по 28 июня будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств.

На период вводимых ограничений движение автобусов маршрутов №12, №55 будет осуществляться по изменённой схеме:

автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу:

Маршрут №12 - Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская": - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу:

Маршрут №55 - Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново) : ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

ИСТОЧНИК KP.RU