2020-06-27T10:47:53+03:00
Общество

Гроза и сильный ветер: в Тульской области ввели метеопредупреждение

Спасатели просят граждан быть осторожными
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Тульские спасатели ввели в регионе метеопредупреждение из-за сложных погодных условий. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня с 12:00 и до конца суток ожидается гроза и усиление ветра до 12-17 м/с.

МЧС просит граждан быть аккуратными и соблюдать правила личной безопасности. При сильном ветре стоит избегать шатких конструкций и сооружение, автомобиль парковать в защищенном от сильного ветра месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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