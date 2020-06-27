Гроза и сильный ветер: в Тульской области ввели метеопредупреждение
Спасатели просят граждан быть осторожными
Изменить размер текста:
Тульские спасатели ввели в регионе метеопредупреждение из-за сложных погодных условий. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня с 12:00 и до конца суток ожидается гроза и усиление ветра до 12-17 м/с.
МЧС просит граждан быть аккуратными и соблюдать правила личной безопасности. При сильном ветре стоит избегать шатких конструкций и сооружение, автомобиль парковать в защищенном от сильного ветра месте.
ИСТОЧНИК KP.RU