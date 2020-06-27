Гроза и сильный ветер: в Тульской области ввели метеопредупреждение

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:47:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Тульские спасатели ввели в регионе метеопредупреждение из-за сложных погодных условий. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня с 12:00 и до конца суток ожидается гроза и усиление ветра до 12-17 м/с.

МЧС просит граждан быть аккуратными и соблюдать правила личной безопасности. При сильном ветре стоит избегать шатких конструкций и сооружение, автомобиль парковать в защищенном от сильного ветра месте.

ИСТОЧНИК KP.RU