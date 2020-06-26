В Тульской области два подростка ротправятся под суд за угон автомобиля

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:40:52+03:00

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Двое 15-летних жителей Алексина обвиняются в угоне. Подростки во дворе одного из домов пытались завести двигатель автомобиля «ВАЗ 2103». После неудавшейся попытки, оттолкали автомобиль от места стоянки на дорогу и спустили в пруд. Затем скрылись с места преступления.

В ходе допросов подростки свою вину признали и рассказали, что хотели только покататься на автомобиле. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Также следователь внес представления в территориальный орган профилактики и учебные заведения, в которых учились несовершеннолетние.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU