В Тульской области два подростка ротправятся под суд за угон автомобиля
Двое 15-летних жителей Алексина обвиняются в угоне. Подростки во дворе одного из домов пытались завести двигатель автомобиля «ВАЗ 2103». После неудавшейся попытки, оттолкали автомобиль от места стоянки на дорогу и спустили в пруд. Затем скрылись с места преступления.
В ходе допросов подростки свою вину признали и рассказали, что хотели только покататься на автомобиле. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.
Также следователь внес представления в территориальный орган профилактики и учебные заведения, в которых учились несовершеннолетние.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU