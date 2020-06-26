«Тулица» вышла в Суперлигу

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:30:31+03:00

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Волейбольный клуб «Тулица» получил право участия в Суперлиге Чемпионата России 2021 года среди женских команд.

В прошлом сезоне тулячки выступали в Высшей лиге «А». Команда вышла в финал, но из-за пандемии Чемпионат 2020 года завершся преждевременно.

По итогам предварительного этапа «Тулица» стала серебряным призёром соревнований. Стыковые матчи за выход в Суперлигу были отменены.

Федерация приняла решение о расширении Суперлиги до 14 команд, и в нее вошли оба финалиста.

Напомним, «Тулица» была возрождена в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU