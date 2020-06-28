Под Тулой автобусы возили пассажиров без ремней безопасности и с трещиной на лобовом стекле

28 Июнь 2020 2020-06-26T17:08:49+03:00

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В г. Щекино в прокуратуру обратились местные жители. Они сообщили, что пассажирские автобусы ООО «Междугородние и городские перевозки «Тулатранс» работают с нарушениями. По данному обращению прокуратура провела проверку.

Выяснилось, что пассажирские автобусы действительно работают с нарушениями. Так, в некоторых автобусах не было ремней безопасности. На лобовом стекле одного из автобусов были трещины, неисправный двигатель, тахограф не регистрировал факт движения.

После выявленных нарушений прокуратура города внесла директору общества представление. Должностное лицо привлекли к административной ответственности по двум статьям и оштрафовали на 12 тыс. рублей.

После принятых мер все нарушения в автобусах устранили. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU