Туляки отметят День молодежи через социальные сети

27 Июнь 2020 2020-06-26T17:06:58+03:00

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Сегодня, 27 июня, молодые туляки отпразднуют свой, так сказать, «профессиональный» праздник - День молодёжи. Однако все праздничные мероприятия состоятся для жителей региона лишь в формате онлайн. Так, все тематические и праздничные проекты будут приходить во Вконтакте в официальной группе Тульского областного центра молодёжи.

Праздничные мероприятия стартанут сегодня, 27 июня, с 17-00. Так всю тульскую молодежь ждут различные мастер-классы, конкурсы, блоги и юмористическое шоу.

Также, каждый из туляков сможет принять участие в розыгрыше подарков от регионального правительства. «На кон» будут поставлены: 3 велосипеда, 3 электросамоката и 3 игровых приставки PlayStation 4.

ИСТОЧНИК KP.RU