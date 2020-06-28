Жители Зареченского района Тулы останутся без воды
Специалисты будут проводить ремонт на объекте водоснабжения
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Во вторник, 30 июня, в Туле в Зареченском районе будет ограничена подача холодной воды.
С 10.00 до окончания работ не будет воды по следующим адресам: • ул. Октябрьская, д.д. 78, 95, 95а, 95б, 95/13, 97, 99, 99а, • ул. Галкина, д. 36, • ул. Демидовская д.д. 68, 70, 70 к2, 179, • ул. Пузакова, д.3а.
Ограничения связаны с проведением ремонта на ул. Октябрьской, д.95. Там будут менять задвижку диаметром 100 мм.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU