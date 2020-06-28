2020-06-26T17:05:51+03:00
Общество

Жители Зареченского района Тулы останутся без воды

Специалисты будут проводить ремонт на объекте водоснабжения
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Во вторник, 30 июня, в Туле в Зареченском районе будет ограничена подача холодной воды.

С 10.00 до окончания работ не будет воды по следующим адресам: • ул. Октябрьская, д.д. 78, 95, 95а, 95б, 95/13, 97, 99, 99а, • ул. Галкина, д. 36, • ул. Демидовская д.д. 68, 70, 70 к2, 179, • ул. Пузакова, д.3а.

Ограничения связаны с проведением ремонта на ул. Октябрьской, д.95. Там будут менять задвижку диаметром 100 мм.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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