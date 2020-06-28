2020-06-27T16:02:26+03:00
Происшествия

131 житель Тульской области «попался» на «коронавирусных» нарушениях

Жителям придется заплатить штрафы
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле Привокзальный районный суд рассмотрел 131 дело об административных правонарушениях по статье «Невыполнение правил при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

Граждане допускали следующие нарушения: отсутствие маски в общественном месте, не соблюдение карантина или режима обязательной самоизоляции. 131 жителя Тульской области признали виновным, гражданам придется заплатить штраф на общую сумму 220 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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