Тульский "Арсенал" поборется за победу в матче с "Ростовом"
Игра пройдет в Ростове-на-Дону
Фото: Архив "КП"
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В субботу, 27 июня, тульский "Арсенал" сыграет матч на выезде. Соперниками красно-желтых станет команда «Ростов» из Ростова-на-Дону.
Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» в 20:00 по московскому времени.
Напомним, на прошлых входных туляки сыграли свой первый домашний матч с московским «Спартаком». Встреча завершилась поражением «Арсенала», счет 2:3.
ИСТОЧНИК KP.RU