Тульский "Арсенал" поборется за победу в матче с "Ростовом"

27 Июнь 2020 2020-06-26T16:36:32+03:00

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В субботу, 27 июня, тульский "Арсенал" сыграет матч на выезде. Соперниками красно-желтых станет команда «Ростов» из Ростова-на-Дону.

Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» в 20:00 по московскому времени.

Напомним, на прошлых входных туляки сыграли свой первый домашний матч с московским «Спартаком». Встреча завершилась поражением «Арсенала», счет 2:3.

ИСТОЧНИК KP.RU