То жара, то ливни: какая погода ждет туляков 27 и 28 июня

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:33:43+03:00

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Погода в выходные дни, 27 и 28 июня, для туляков будет непредсказуемой и разнообразной. В предстоящие два дня жители региона порадуются и солнцу, и жаре и даже проливным дождям. Так, в субботу в Тульской области ожидается жара и облачное небо, а в воскресенье вместе с жарой придут и обильные осадки.

Так завтра, 27 июня, в Туле разогреет до +28...+29 градусов, а вечером температура будет немного ниже и будет колебаться в пределах +22... +29 градусов. Также в этот день ожидается солнечное и облачное небо, но без осадков.

В воскресенье же, 28 июня, температура днём достигнет показателей +25...+27 градусов, а вечером +17...+24 градуса. Однако, весь день пройдёт в дождях, которые закончатся к утру понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU