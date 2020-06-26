2020-06-26T12:58:08+03:00
Общество

Тульские торговые центры могут открыться уже через неделю

Торговые центры проходят по двум критериям Роспотребнадзора из трех
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Сегодня, 26 июня, с ходе онлайн конференции комитета по предпринимательству стало известно о предварительных сроках открытия ТЦ в Туле. Так, по предварительным расчётам, все торговые центры могут открыться уже через неделю. Основное условие - снижение статистики по заболеваемости коронавирусом в регионе.

По требованиям Роспотребнадзора, для открытия торговых центров необходимо сочетание трех критериев - коэффициент распространения инфекции, процент коечного фонда и показатель по тестированию населения. На данный момент тульские торговые центры проходят по двум из них — по коечному фонду и по тестированию населения. А вот с коэффициентов распространения инфекции пока регион не дотягивает. По требованиям Роспотребнадзора он должен составлять 0,8%, а сейчас он держится в показателях 0,9%.

Однако, председатель комитета дал позитивный настрой и перспективу для скорого открытия тульских ТЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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