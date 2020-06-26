2020-06-26T12:17:35+03:00
Общество

В Туле на два дня перекроют движение по улице Демонстрации

Ограничения будут введены с 26 по 28 июня
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
В Туле на два дня перекроют движение по улице ДемонстрацииВ Туле на два дня перекроют движение по улице ДемонстрацииФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 26 по 28 июня в Туле будет ограничено движение на ул. Демонстрации в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает администрация города.

Так, в указанный период будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта с 08:00 до 22:00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Фрунзе до ул. Дмитрия Ульянова.

На период вводимых ограничений движение автобусов маршрутов №12, №55 будет осуществляться по изменённой схеме:

автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу:

Маршрут №12 - Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская": - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу:

Маршрут №55 - Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново) : ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле на два дня перекроют движение по улице Демонстрации
Из тульского магазина изъяли свыше 500 кг подозрительной рыбы и морепродуктов
В Туле осудили владельца подпольного игрового клуба
«Ростелеком» в Туле запустил в продажу умную колонку
В Тульской области установили 20 новых камер фотовидеофиксации нарушений
В продуктовом магазине Тульской области не собюлюдали меры по борьбе с коронавирусом
В Пролетарском округе Тулы разлился мазут
Погода в Туле 26 июня: переменная облачность и +24 градуса
Свыше десятка домов в тульском Заречье останутся без холодной воды
В Туле осудят ленивого армейца за неоднократные побеги из воинской части и угон машины
В Тульской области больных туберкулезом принудительно госпитализируют
Тульский автосервис попался на коронавирусных нарушениях
Мастер-классы, конкурсы, юмористическое шоу и розыгрыш призов ждет туляков в День молодёжи
Тульские следователи вручили ветеранам подарки в честь 75-летия Парада Победы
В Туле продолжают ремонтировать плохие дороги
В Туле на ул. Галкина и Демидовской латают ямы