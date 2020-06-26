Из тульского магазина изъяли свыше 500 кг подозрительной рыбы и морепродуктов

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:55:31+03:00

На товар не было сопутствующих документов

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В одном из продуктовых магазинов Тулы обнаружили партию подозрительной рыбной продукции. Так на прилавках торговой точки красовались рыба, креветки, лангустины и другие морепродукты неизвестного происхождения, в общей массе на 515 кг.

Продавцы в магазине так и не смог предъявить тульской таможне, сотрудникам прокуратуры и Россельхознадзора сопутствующие на продукцию документы, которые подтверждали бы происхождение продаваемых товаров.

Так, магазин потерял свыше полутонны своей продукции на законных на то основаниях. Все изъятое будет уничтожено.

ИСТОЧНИК KP.RU