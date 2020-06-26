2020-06-26T10:39:20+03:00
Происшествия

В Туле осудили владельца подпольного игрового клуба

Мужчина заплатит 350 000 рублей
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле осудили владельца подпольного игрового клубаВ Туле осудили владельца подпольного игрового клубаФото: Алексей ФОКИН
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В Туле состоялось судебное заседание по уголовному делу 46-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконной организации и работе игрового клуба с азартными играми. Мужчина использовал для реализации игорного бизнеса телекоммуникации, компьютеры и интернет. Дело было в работе и на контроле следственного комитета.

Установлено, что в прошлом году в одном из помещений на улице Октябрьская в Туле злоумышленник незаконно открыл игровой клуб. Там через компьютеры, интернет и другие информационно-телекоммуникационные сети проводились азартные игры вне игровой зоны. Так в деле было «замешено» около 20 компьютеров, а выручка составила более100 000 рублей. Однако, августе 2019 года вся деятельность азартного игрового клуба была пресечена .

Суд признал мужчину виновным и назначил в качестве наказания выплату штрафа в размере 350 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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