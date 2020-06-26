В Тульской области установили 20 новых камер фотовидеофиксации нарушений

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:14:46+03:00

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В Тульской области установили 20 новых стационарных камер фотовидеофиксации нарушений. Они работают на трассах М-2 «Крым», Р-132 «Золотое кольцо», Р-92 «Калуга – Перемышль-Белев-Орел».

В планах этого года установить еще 38 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений.

Дополнительные камеры устанавливаются в местах концентрации ДТП и на потенциально опасных участках по согласованию с ГИБДД.

Всего к концу 2024 года на дорогах Тульской области появится не менее 190 стационарных камер фотовидеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU