В Тульской области установили 20 новых камер фотовидеофиксации нарушений
Дополнительные камеры устанавливаются в местах концентрации ДТП
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В Тульской области установили 20 новых стационарных камер фотовидеофиксации нарушений. Они работают на трассах М-2 «Крым», Р-132 «Золотое кольцо», Р-92 «Калуга – Перемышль-Белев-Орел».
В планах этого года установить еще 38 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений.
Дополнительные камеры устанавливаются в местах концентрации ДТП и на потенциально опасных участках по согласованию с ГИБДД.
Всего к концу 2024 года на дорогах Тульской области появится не менее 190 стационарных камер фотовидеофиксации.
ИСТОЧНИК KP.RU