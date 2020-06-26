В продуктовом магазине Тульской области не собюлюдали меры по борьбе с коронавирусом

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:57:55+03:00

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В р.п. Первомайский Щекинского района обнаружили нарушения в продуктовом магазине по ул. Улитина. В торговом помещении не были организованы термометрия работников, уборка с использованием дезинфицирующих средств, обеззараживание воздуха.

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Сейчас нарушения устранены, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU