В Туле на ул. Галкина и Демидовской латают ямы
Изменить размер текста:
В Туле на ул. Галкина и Демидовской проводится ямочный ремонт асфальта. Работы ведут методом пневмонабрызга.
На ул. Дзержинского аварийно-восстановительный ремонт дороги осуществляется горячим асфальтобетоном.
Напомним, туляки могут оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта несколькими способами:
1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!»;
2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.
ИСТОЧНИК KP.RU