2020-06-25T17:55:29+03:00
Происшествия

В Туле осудят ленивого армейца за неоднократные побеги из воинской части и угон машины

Военнослужащий заключен под стражу и ждет своего часа суда
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле осудят ленивого армейца за неоднократные побеги из воинской части и угон машиныВ Туле осудят ленивого армейца за неоднократные побеги из воинской части и угон машиныФото: Алексей ФОКИН
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В Тульский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело в отношении военнослужащего, который проходит службу по призыву. Так, молодой человек обвиняется в самовольном оставлении места службы без уважительных причин. При этом, срок самовольного исчезновения из части составил от двух до десяти дней. Приплюсовалось ещё и к нарушениям самовольная отлучка из части на срок более одного месяца. А также, к числу нарушений вошёл и угон автомобиля, но без цели хищения.

Из материалов уголовного дела следует, что 7 августа 2019 года, проходя свою военную службу по призыву, молодой человек скрылся из части, покинув полигон, в районе 19:00. Военнослужащего нашли правоохранители лишь 12 августа на территории Тульской области. При этом, как выяснилось, за день до задержания, 11 августа, подсудимый угнал чужой автомобиль, но без цели хищения.

Примерно через месяц, 11 сентября, военнослужащий снова покинул воинскую часть в Туле, скрывшись с места службы около 20:00. Поймать беглеца смогли только 12 февраля 2020 года.

Сейчас уголовное дело находится в судебном производстве судьи. Обвиняемый заключён под стражу. 3 июля ленивого военнослужащего ждет судебное заседание, где и определится его дальнейшая судьба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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