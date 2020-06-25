2020-06-25T17:51:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Повторный тест гендиректора тульского «Арсенала» на коронавирус дал отрицательный результат

Также прошли тестирование футболисты, тренерский штаб, персонал и сотрудники офиса
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Повторный тест гендиректора «Арсенала» Дмитрия Балашова на коронавирус дал отрицательный результат.

Также прошли тестирование на коронавирус футболисты, тренерский штаб, персонал и сотрудники офиса. Все тесты дали отрицательный результат.

Напомним, ранее Дмитрий Балашов получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус. Повторное исследование показало его отсутствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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