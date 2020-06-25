У нескольких человек в тульской облдуме подтвердился коронавирус

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:39:07+03:00

Заболевание у всех протекает в легкой форме

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Трое сотрудников аппарата и один депутат областной Думы заболели коронавирусом. В частности, речь идет об Алексее Альховике. Заболевание у всех протекает в легкой форме. Об этом сообщает "Центр 71".

Также самоизолировался председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов - у его водителя диагностировали коронавирус. Сергей Алексеевич продолжает работать дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU