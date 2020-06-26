2020-06-25T17:36:49+03:00
Общество

Свыше десятка домов в тульском Заречье останутся без холодной воды

Отключение произойдет 30 июня по ряду адресом в Зареченском районе
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Свыше десятка домов в тульском Заречье останутся без холодной водыСвыше десятка домов в тульском Заречье останутся без холодной водыФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В грядущий вторник, 30 июня, в некоторых домах тульского Заречья исчезнет холодная воды. Это будет связано с проводимыми ремонтными работами на улице Октябрьская в районе дома №95.

С 10.00 до окончания работ не будет воды по следующим адресам:

ул. Октябрьская, д.д. 78, 95, 95а, 95б, 95/13, 97, 99, 99а,

ул. Галкина, д. 36,

ул. Демидовская д.д. 68, 70, 70 к2, 179,

ул. Пузакова, д.3а.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свыше десятка домов в тульском Заречье останутся без холодной воды
В Туле осудят ленивого армейца за неоднократные побеги из воинской части и угон машины
В Тульской области больных туберкулезом принудительно госпитализируют
Тульский автосервис попался на коронавирусных нарушениях
Мастер-классы, конкурсы, юмористическое шоу и розыгрыш призов ждет туляков в День молодёжи
Тульские следователи вручили ветеранам подарки в честь 75-летия Парада Победы
В Туле продолжают ремонтировать плохие дороги
В Туле на ул. Галкина и Демидовской латают ямы
Повторный тест гендиректора тульского «Арсенала» на коронавирус дал отрицательный результат
У нескольких человек в тульской облдуме подтвердился коронавирус
В микрорайоне Донского восстановили водоснабжение
В Тульской области в ДТП погиб мотоциклист
Туляк украл из супермаркета бутылку коньяка
Представитель цыганского этноса выманивал деньги у пожилых жителей Тульской области
Житель Тульской области вылил на мать кипяток из чайника
В Тульской области экс-начальник отделения полиции, выбивая признание, сломал ребро задержанному
В Тульской области в пьяном ДТП скончался молодой человек
Тульская хозяюшка нарушила карантин и попала в суд из-за новой стиральной машинки
Туляк заработал свыше 770 тысяч рублей на лжеинвалидности
25 июля туляки из Хомяково останутся с плохим напором воды
25 июня тульский поселок Хомяково остался без воды
Гендиректор тульского «Арсенала» получил положительный результат теста на коронавирус
25 июня на улице Сурикова в Туле ограничат движение
Микрорайон в Донском остался без холодной воды
25 июня в Туле разогреет до +25, а вечером пойдут дожди
Житель Тульской области с активной формой болезни сбежал из противотуберкулезного диспансера
В Тульской области администрацию муниципалитета по суду обязали снести аварийные дома
24 июня туляков ждет праздничный салют