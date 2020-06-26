26 Июнь 2020 2020-06-25T17:36:49+03:00

Свыше десятка домов в тульском Заречье останутся без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

Отключение произойдет 30 июня по ряду адресом в Зареченском районе

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В грядущий вторник, 30 июня, в некоторых домах тульского Заречья исчезнет холодная воды. Это будет связано с проводимыми ремонтными работами на улице Октябрьская в районе дома №95.

С 10.00 до окончания работ не будет воды по следующим адресам:

ул. Октябрьская, д.д. 78, 95, 95а, 95б, 95/13, 97, 99, 99а,

ул. Галкина, д. 36,

ул. Демидовская д.д. 68, 70, 70 к2, 179,

ул. Пузакова, д.3а.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU