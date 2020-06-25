Тульский автосервис попался на коронавирусных нарушениях

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:30:12+03:00

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Сотрудники регионального Роспотребнадзора совместно с сотрудниками прокуратуры проверили тульском автосервисе «Дакар» на соблюдение санитарных норм и коронавирусных требований. Проверка началась после обращения одного из потребителей.

И, как прописано по законам жанра, все указанные в обращении клиента факты были подтверждены. Установлено, что не всем сотрудникам измеряли температуру тела, при этом не все сотрудники носили защитные маски, а дезинфекция поверхностей, также, соблюдалась не в полной мере.

За выявленные нарушения на индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол, после чего документ направили в суд для дальнейшего разбирательства. При рассмотрении дела суд назначил предпринимателю-нарушителю выплату административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU