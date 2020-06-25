В Тульской области больных туберкулезом принудительно госпитализируют

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:22:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Киреевская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства по охране здоровья граждан и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как было выявлено в ходе проверки, что четверо местных жителей, имея активную форму туберкулеза, отклоняются от необходимого медицинского обследования и стационарного лечения. Тем самым они нарушили закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».

С целью защитить других жителей района и даже области от заражения туберкулёзом, сотрудники прокуратуры направили в суд административные исковые заявления о принудительной госпитализации граждан в противотуберкулёзный диспансер для обследования и стационарного лечения.

Судом требования прокуратуры были удовлетворены. При этом, по решению суда исполнить необходимые меры нужно незамедлительно.

ИСТОЧНИК KP.RU