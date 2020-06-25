В Тульской области больных туберкулезом принудительно госпитализируют
Киреевская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства по охране здоровья граждан и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Как было выявлено в ходе проверки, что четверо местных жителей, имея активную форму туберкулеза, отклоняются от необходимого медицинского обследования и стационарного лечения. Тем самым они нарушили закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».
С целью защитить других жителей района и даже области от заражения туберкулёзом, сотрудники прокуратуры направили в суд административные исковые заявления о принудительной госпитализации граждан в противотуберкулёзный диспансер для обследования и стационарного лечения.
Судом требования прокуратуры были удовлетворены. При этом, по решению суда исполнить необходимые меры нужно незамедлительно.
ИСТОЧНИК KP.RU