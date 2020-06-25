2020-06-25T17:22:54+03:00
Происшествия

В Тульской области больных туберкулезом принудительно госпитализируют

Четыре жителя Киреевского района отправятся лечиться в медучреждение
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области больных туберкулезом принудительно госпитализируютВ Тульской области больных туберкулезом принудительно госпитализируютФото: Алексей ФОКИН
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Киреевская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства по охране здоровья граждан и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как было выявлено в ходе проверки, что четверо местных жителей, имея активную форму туберкулеза, отклоняются от необходимого медицинского обследования и стационарного лечения. Тем самым они нарушили закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».

С целью защитить других жителей района и даже области от заражения туберкулёзом, сотрудники прокуратуры направили в суд административные исковые заявления о принудительной госпитализации граждан в противотуберкулёзный диспансер для обследования и стационарного лечения.

Судом требования прокуратуры были удовлетворены. При этом, по решению суда исполнить необходимые меры нужно незамедлительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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