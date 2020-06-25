Мастер-классы, конкурсы, юмористическое шоу и розыгрыш призов ждет туляков в День молодёжи

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:13:50+03:00

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В субботу, 27 июня, молодые туляки будут праздновать свой день - День молодёжи. При этом, в сложившейся неблагоприятной эпидобстановке, праздник будет проходить в дистанционном режиме. Так, туляки смогут принять участие в праздничных акциях, активностях и мероприятиях в социальных сетях. Главной площадкой в День молодёжи станет официальная группа Тульского областного центра молодёжи в социальной сети ВКонтакте.

Праздничные мероприятия стартанут 27 июня с 17-00. Тульскую молодёжь ждут пул мастер-классов, конкурсов, различных блогов и юмористические шоу. Однако, даже сейчас в группе Вконтакте проходят тематические активности, приуроченные к Дню молодежи, где туляки могут принять участие, не дожидаясь субботы.

Также, молодые туляки смогут стать и участниками розыгрыша, который проводится от губернатора региона. В список подарков вошли: три велосипеда, три электросамоката и три игровых приставки PlayStation 4.

ИСТОЧНИК KP.RU