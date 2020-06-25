В микрорайоне Донского восстановили водоснабжение
В зону отключения попало более 1900 домов
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
Утром 25 июня в микрорайоне Центральный ГО Донской было отключено холодное водоснабжение. Причиной послужило повреждение водовода диаметром 500 мм на Михайловском водозаборе.
В зону отключения попало более 1900 домов различной этажности.
Аварийно восстановительные работы завершили к полудню. После этого приступили к заполнению системы.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU