Тульские следователи вручили ветеранам подарки в честь 75-летия Парада Победы
В среду, 24 июня, офицеры тульского следственного комитета пришли в гости к ветеранам ВОВ, чтобы поздравить земляков-героев с 75-летием Парада Победы. Так, тульские следовтели нагрянули с подарками и тёплыми словами к ветеранам войны: Александре Ивановне Матвеевой, Григорию Григорьевичу Мишину, Ивану Петровичу Воскобойник.
Во время визита офицеры поздравили ветеранов с 75-летием Парада Победы, а также выразили им свою благодарность и уважение, пожелав здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Также, сотрудники следственного комитета вручили почётным тулякам цветы, кондитерские изделия и специальные открытки, подготовленные специально для ветеранов детьми из подшефного детдома.
На детских открытках красовались ветки сирени, олицетворяющие весну 1945 года. Именно с ветками сирени в руках в мае 1945 года встречали вернувшихся в живых воинов-победителей.
ИСТОЧНИК KP.RU