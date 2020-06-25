2020-06-25T16:49:39+03:00
Общество

Тульские следователи вручили ветеранам подарки в честь 75-летия Парада Победы

Следователи посетили дома трех тульских ветеранов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульские следователи вручили ветеранам подарки в честь 75-летия Парада ПобедыТульские следователи вручили ветеранам подарки в честь 75-летия Парада ПобедыФото: материалы пресс-служб
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В среду, 24 июня, офицеры тульского следственного комитета пришли в гости к ветеранам ВОВ, чтобы поздравить земляков-героев с 75-летием Парада Победы. Так, тульские следовтели нагрянули с подарками и тёплыми словами к ветеранам войны: Александре Ивановне Матвеевой, Григорию Григорьевичу Мишину, Ивану Петровичу Воскобойник.

Во время визита офицеры поздравили ветеранов с 75-летием Парада Победы, а также выразили им свою благодарность и уважение, пожелав здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Также, сотрудники следственного комитета вручили почётным тулякам цветы, кондитерские изделия и специальные открытки, подготовленные специально для ветеранов детьми из подшефного детдома.

На детских открытках красовались ветки сирени, олицетворяющие весну 1945 года. Именно с ветками сирени в руках в мае 1945 года встречали вернувшихся в живых воинов-победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Тульские следователи вручили ветеранам подарки в честь 75-летия Парада Победы
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