В Туле продолжают ремонтировать плохие дороги
В Туле продолжают активно ремонтировать городские дороги. Сегодня, 25 июня, рабочие с пневмобрызгом дошли и до неблагополучных дорог по улице Галкина и Демидовской. Помимо этого, асфальтные дыры латали еще и на улице Дзержинского «горячим» способом.
Отметим, на территории Тулы выявлять «покалеченные» дороги помогают сотрудники управления по транспортному и дорожному хозяйству, основываясь на онлайн-заявках и на личных обращения самих туляков.
Так, каждый туляк может оставить свою жалобу и заявку на ремонт той или иной дороги в черте Тулы. Для подачи заявки необходимо6
1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!» на официальном сайте администрации города Тулы.
2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.
ИСТОЧНИК KP.RU