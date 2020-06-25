В Туле продолжают ремонтировать плохие дороги

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:39:47+03:00

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В Туле продолжают активно ремонтировать городские дороги. Сегодня, 25 июня, рабочие с пневмобрызгом дошли и до неблагополучных дорог по улице Галкина и Демидовской. Помимо этого, асфальтные дыры латали еще и на улице Дзержинского «горячим» способом.

Отметим, на территории Тулы выявлять «покалеченные» дороги помогают сотрудники управления по транспортному и дорожному хозяйству, основываясь на онлайн-заявках и на личных обращения самих туляков.

Так, каждый туляк может оставить свою жалобу и заявку на ремонт той или иной дороги в черте Тулы. Для подачи заявки необходимо6

1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!» на официальном сайте администрации города Тулы.

2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.

ИСТОЧНИК KP.RU