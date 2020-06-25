В Тульской области в ДТП погиб мотоциклист

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:08:37+03:00

Его супруга была госпитализирована

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24 июня в 13.35 на 53 км дороги «Тула – Новомосковск» Узловского района произошло ДТП. 45-летний мужчина на мотоцикле «Suzuki» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Chevrolet Nivа» под управлением 49-летнего мужчины.

Следом за мотоциклистом двигалась его 44-летняя супруга на мотоцикле «Suzuki С50».

По предварительной информации, она столкнулась с автомобилем «Lada Largus», за рулем которого находился 51-летний мужчина. Последний остановился на полосе попутного направления, чтобы повернуть налево.

В результате ДТП мужчина-водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. Женщина – водитель мотоцикла с травмами была госпитализирована. Пассажир автомобиля «Lada», 42-летняя женщина, получила травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU