Туляк украл из супермаркета бутылку коньяка
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Туле мужчина украл из супермаркета на улице Кирова бутылку коньяка. При это применил насилие в отношении директора магазина.
Полицейские задержали безработного и ранее судимого 38-летнего местного жителя. Его доставили в дежурную часть отдела для дальнейшего разбирательства.
В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU