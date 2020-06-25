2020-06-25T15:39:34+03:00
Происшествия

Туляк украл из супермаркета бутылку коньяка

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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В Туле мужчина украл из супермаркета на улице Кирова бутылку коньяка. При это применил насилие в отношении директора магазина.

Полицейские задержали безработного и ранее судимого 38-летнего местного жителя. Его доставили в дежурную часть отдела для дальнейшего разбирательства.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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