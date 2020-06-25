Представитель цыганского этноса выманивал деньги у пожилых жителей Тульской области
39-летний безработный представитель цыганского этноса выманивал деньги у пожилых жителей Тульской области. Мужчина звонил на стационарные телефонные номера и представлялся их близким родственником, который якобы попал в ДТП или другую тяжелую жизненную ситуацию. Под этим предлогом просил срочно перевести ему деньги.
Сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД задержали мужчину на территории Челябинской области. Задержанный совершил не менее 6 мошенничеств в отношении туляков. Таким же образом он обманывал жителей и других регионов страны.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU