Житель Тульской области вылил на мать кипяток из чайника

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:50:20+03:00

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В поселке Дубна мужчина вылил на мать кипяток из чайника. Инцидент произошел в ходе ссоры. В тот же день женщина с телесными повреждениями была госпитализирована в областную клиническую больницу. Однако спустя месяц скончалась от полученных термических ожогов.

Суд назначил фигуранту уголовного дела 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU