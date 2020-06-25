Житель Тульской области вылил на мать кипяток из чайника
Женщина скончалась от полученных термических ожогов
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В поселке Дубна мужчина вылил на мать кипяток из чайника. Инцидент произошел в ходе ссоры. В тот же день женщина с телесными повреждениями была госпитализирована в областную клиническую больницу. Однако спустя месяц скончалась от полученных термических ожогов.
Суд назначил фигуранту уголовного дела 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU