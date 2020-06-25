2020-06-25T14:50:20+03:00
Происшествия

Житель Тульской области вылил на мать кипяток из чайника

Женщина скончалась от полученных термических ожогов
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Дубна мужчина вылил на мать кипяток из чайника. Инцидент произошел в ходе ссоры. В тот же день женщина с телесными повреждениями была госпитализирована в областную клиническую больницу. Однако спустя месяц скончалась от полученных термических ожогов.

Суд назначил фигуранту уголовного дела 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В микрорайоне Донского восстановили водоснабжение
В Тульской области в ДТП погиб мотоциклист
Туляк украл из супермаркета бутылку коньяка
Представитель цыганского этноса выманивал деньги у пожилых жителей Тульской области
Житель Тульской области вылил на мать кипяток из чайника
В Тульской области экс-начальник отделения полиции, выбивая признание, сломал ребро задержанному
В Тульской области в пьяном ДТП скончался молодой человек
Тульская хозяюшка нарушила карантин и попала в суд из-за новой стиральной машинки
Туляк заработал свыше 770 тысяч рублей на лжеинвалидности
25 июля туляки из Хомяково останутся с плохим напором воды
25 июня тульский поселок Хомяково остался без воды
Гендиректор тульского «Арсенала» получил положительный результат теста на коронавирус
25 июня на улице Сурикова в Туле ограничат движение
Микрорайон в Донском остался без холодной воды
25 июня в Туле разогреет до +25, а вечером пойдут дожди
Житель Тульской области с активной формой болезни сбежал из противотуберкулезного диспансера
В Тульской области администрацию муниципалитета по суду обязали снести аварийные дома
24 июня туляков ждет праздничный салют