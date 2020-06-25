В Тульской области экс-начальник отделения полиции, выбивая признание, сломал ребро задержанному
Бывшего начальника отделения полиции «Куркинское» подозревают в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении 32-летнего мужчины. По версии следствия, так экс-полицейский пытался выбить признание в совершении кражи. Удары наносил в область головы и груди. Мужчина получил перелом ребра.
СУ СК РФ по Тульской области по материалам регионального ОРЧ СБ УМВД России возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.
В УМВД России по Тульской области сообщили, что по результатам служебной проверки полицейского уволили со службы по отрицательным основаниям.
Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей, а также сотрудников, ответственных за профилактику преступлений среди личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU