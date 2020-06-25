В Тульской области экс-начальник отделения полиции, выбивая признание, сломал ребро задержанному

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:31:12+03:00

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Бывшего начальника отделения полиции «Куркинское» подозревают в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении 32-летнего мужчины. По версии следствия, так экс-полицейский пытался выбить признание в совершении кражи. Удары наносил в область головы и груди. Мужчина получил перелом ребра.

СУ СК РФ по Тульской области по материалам регионального ОРЧ СБ УМВД России возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

В УМВД России по Тульской области сообщили, что по результатам служебной проверки полицейского уволили со службы по отрицательным основаниям.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей, а также сотрудников, ответственных за профилактику преступлений среди личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU