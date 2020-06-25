В Тульской области в пьяном ДТП скончался молодой человек

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:02:23+03:00

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Вчера поздним вечером, 24 июня, в Арсеньевском районе Тульской области произошло смертельное ДТП с «перевёртышем». В аварии поучаствовал один автомобиль, пьяные водитель и пассажиры.

Так, 24 июня в 23-20 на 3-ем километре автодороги «автоподъезд к с. Меркулово от автодороги Арсеньево-Литвиново» 71-летний водитель автомобиля «Renault Logan», по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля — 30-летний 32-летний парни. Однако, в аварии есть и трагический исход. Еще один пассажир — 29-летний молодой человек, - скончался на месте от полученных травм.

Как было установлено, что у всех пострадавших визуализируется опьянение, у водителя автомобиля «Renault» установлено опьянение – 0,645 мг/л.

ИСТОЧНИК KP.RU