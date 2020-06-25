2020-06-25T12:54:44+03:00
Происшествия

Тульская хозяюшка нарушила карантин и попала в суд из-за новой стиральной машинки

Жительница Тульской области хотела купить бытовую технику и нарушила коронавирусный карантин
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Одоевском районе суд вынес приговор местной жительницы за нарушение ограничительных мер, введённых в регионе во время коронавирусной эпидемии.

Так, женщина должна была соблюдать режим обязательной самоизоляции и соблюдать все установленные санитарные правила. Однако, хозяйственные желания и нужды взяли верх и 11 июня нарушила запрет и поехала в Тулу за стиральной машинкой. А это, в свою очередь, является по закону поступком, который может нести опасность для жизни и здоровья окружающих.

Суд признал тульскую хозяюшку виновной и назначил ей штраф в 15 000 рублей. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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