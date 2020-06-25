Тульская хозяюшка нарушила карантин и попала в суд из-за новой стиральной машинки
В Одоевском районе суд вынес приговор местной жительницы за нарушение ограничительных мер, введённых в регионе во время коронавирусной эпидемии.
Так, женщина должна была соблюдать режим обязательной самоизоляции и соблюдать все установленные санитарные правила. Однако, хозяйственные желания и нужды взяли верх и 11 июня нарушила запрет и поехала в Тулу за стиральной машинкой. А это, в свою очередь, является по закону поступком, который может нести опасность для жизни и здоровья окружающих.
Суд признал тульскую хозяюшку виновной и назначил ей штраф в 15 000 рублей. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU