Туляк заработал свыше 770 тысяч рублей на лжеинвалидности

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:44:16+03:00

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Тульские прокуроры провели проверку по исполнению законодательства о социальном обеспечении граждан. И там, в ходе проверки они выявили одного хитрого нарушителя.

Установлено, что в бюро медико-социальной экспертизы один из жителей Тулы предоставил ложные сведения о его лечении в медучреждениях региона и якобы имеющейся инвалидности, которая даёт законное право на получение пенсии, а также ежемесячных и единовременных денежных выплат. Так, используя «липовые документы» туляк получил к себе в карман свыше 770 000 рублей в качестве пенсии и социальных выплат. Но счастье и удача не были долгими, ведь лжеинвалидом заинтересовались правоохранители.

Так за присвоенные 7700 тысяч мужчина получил уголовное дело «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU