25 июля туляки из Хомяково останутся с плохим напором воды

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:25:49+03:00

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Сегодня, 25 июня, в Туле проводятся плановые ремонтно-профилактические работы на объектах водоснабжения. В связи с этим многие туляки остались без воды, либо страдают от пониженного давления и плохого напора воды из крана.

Так, по данным «Тулагорводоканала», 25 июня без нормального водоснабжения останется посёлок Хомяково. По следующим адресам будет понижена подача холодной воды:

улица Архангельская,

1-й и 2-й Архангельский проезд,

улица Альпийская,

улица Веневская,

улица Чукотская,

улица Холостова,

улица Крестьянская,

улица Лесная,

улица Луговая,

улица Новая,

Хомяковский проезд,

улица Солнечная,

улица Зеленая,

улица Хомяковская, д. 12, 12а/1, детский сад — д. 37, школа — д. 1, 3а, котельная — д. 12, медицинский блок — д. 5, 7, 6, 8, 14, 17а, больница — д. 19, ж/д станция — д. 8/1,

Дом культуры по адресу: ул. Березовская д.2,

жилые дома: ул. Хомяковская д.д. 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды.

ИСТОЧНИК KP.RU