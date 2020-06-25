25 июня тульский поселок Хомяково остался без воды

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:41:18+03:00

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ

Изменить размер текста: A A

25 июня понижена подача холодной воды в поселке Хомяково. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ по ул. Светлая д. 2-4.

Без воды остались дома по ул. Архангельская, 1-й, 2-й Архангельский пр., ул. Альпийская, ул. Веневская, ул. Чукотская, ул. Холостова, ул. Крестьянская, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Новая, Хомяковский пр., ул. Солнечная, ул. Зеленая, ул. Хомяковская д.д. 12, 12а/1, 37(д/ сад), 1(школа), 3а, 12( котельная), 5(мед. блок), 7, 6, 8, 14, 17а, 19(больница), 8/1(железнодорожная станция), ул. Березовская д.2(дом культуры), ж. дома: ул. Хомяковская д.д. 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,

Водоснабжение наладят по окончании работ. Одновременно возможно краткосрочное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU