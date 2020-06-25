25 июня на улице Сурикова в Туле ограничат движение

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:51:00+03:00

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25 июня на участке от дома 23-а до ул. Макаренко в Туле с 10.00 до 15.00 ограничат движение. Также будет запрещена остановка и стоянка. Это связано с кронированием и удалением аварийных деревьев вдоль проезжей части на улице Сурикова.

Водителей просят не создавать помех проведению работ.

На период вводимых ограничений движение автобусов маршрутов №№ 11, 12, 40К, 58 изменится.

Схема движения

ИСТОЧНИК KP.RU