25 июня на улице Сурикова в Туле ограничат движение
Это связано с кронированием и удалением аварийных деревьев
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25 июня на участке от дома 23-а до ул. Макаренко в Туле с 10.00 до 15.00 ограничат движение. Также будет запрещена остановка и стоянка. Это связано с кронированием и удалением аварийных деревьев вдоль проезжей части на улице Сурикова.
Водителей просят не создавать помех проведению работ.
На период вводимых ограничений движение автобусов маршрутов №№ 11, 12, 40К, 58 изменится.
Схема движения
ИСТОЧНИК KP.RU