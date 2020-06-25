Микрорайон в Донском остался без холодной воды
На место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады
Микрорайон в Донском остался без холодной водыФото: материалы пресс-служб
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25 июня микрорайон Центральный в Донском остался без холодной воды. На место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады.
Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в район происшествия убыла оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.
Ситуация находится на контроле спасательного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU