2020-06-25T09:33:19+03:00
Происшествия

Микрорайон в Донском остался без холодной воды

На место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Микрорайон в Донском остался без холодной водыМикрорайон в Донском остался без холодной водыФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

25 июня микрорайон Центральный в Донском остался без холодной воды. На место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады.

Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в район происшествия убыла оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле спасательного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24