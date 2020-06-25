25 Июнь 2020 2020-06-25T09:20:50+03:00

25 июня в Туле разогреет до +25, а вечером пойдут дожди Фото: Алексей ФОКИН

Прогноз погоды на 25 июня 2020 года в Туле

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Сегодня, 25 июня, в Туле ожидается солнечная, и жаркая погода, но с возможными осадками вечером. Днём температура воздуха поднимется до +22...25 градусов, а вечером столбик термометра продержится в пределах +20... +25 градусов.

Ветер будет дуть умеренный западный со скоростью 4,8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 752 мм.рт.ст.

Завтра же, 26 июня, в Туле температура воздуха днем достигнет+26 градусов, осадков и похолодания не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU