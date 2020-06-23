2020-06-23T17:54:16+03:00
Происшествия

В Тульской области троица пыталась совершить кражу лома черного металла

По данному факту возбуждено уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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В Донском трое человек пытались совершить кражу лома черного металла, разобрав заднюю стенку сарая. Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего безработного местного жителя и его подельников – 19-летнюю студентку и 16-летнего школьника.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». С подозреваемых взято обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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