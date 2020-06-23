Туляк украл у соседки по подъезду два самоката
В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка
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В Туле из подъезда многоквартирного дома по улице Демонстрации мужчина украл два самоката. С заявлением о краже обратилась в полицию местная жительница.
По подозрению в совершении преступления был задержан безработный и ранее судимый 44-летний мужчина, проживающий в этом же доме. Злоумышленник сознался в содеянном. Похищенные самокаты изъяты и будут возвращены владелице.
В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU