2020-06-23T17:49:14+03:00
Происшествия

Туляк украл у соседки по подъезду два самоката

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка
Мария ВЛАСОВА
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В Туле из подъезда многоквартирного дома по улице Демонстрации мужчина украл два самоката. С заявлением о краже обратилась в полицию местная жительница.

По подозрению в совершении преступления был задержан безработный и ранее судимый 44-летний мужчина, проживающий в этом же доме. Злоумышленник сознался в содеянном. Похищенные самокаты изъяты и будут возвращены владелице.

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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