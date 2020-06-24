24 июня в Туле запустят праздничный салют

24 Июнь 2020 2020-06-23T17:28:04+03:00

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Завтра. 24 июня, в Туле пройдёт празднование 75-летие Великой Победы. Так, помимо 9 мая, праздничные мероприятия в честь годовщины со Дня Победы были перенесены на 24 июня в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. В связи с этим, туляков порадуют не только сами мероприятия, но ещё и дополнительный выходной среди рабочей недели.

Днём жителей города и области порадуют онлайн проекты, а также мероприятия в живом формате. А вечером в областном центре запустят торжественный праздничный салют.

Отметим, что 24 июня 1945 года по Красной площади прошёл легендарный парад победителей. Поэтому данная дата была и выбрана датой переноса основных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU