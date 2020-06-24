Житель Тульской области с активной формой болезни сбежал из противотуберкулезного диспансера
Мужчину принудительно госпитализируют
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В Арсеньевском районе 35-летний мужчина с активной формой туберкулеза уклонялся от обследования и лечения. Он самовольный ушел из противотуберкулезного диспансера.
Прокурор района в суд направил административное исковое заявление о принудительной госпитализации гражданина в противотуберкулезный диспансер для обследования и стационарного лечения. Требования удовлетворены и решение обращено к немедленному исполнению.
ИСТОЧНИК KP.RU