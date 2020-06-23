В Тульской области пьяный водитель иномарки протаранил барьерное ограждение
В ДТП пострадал сам водитель, которого отпустили после оказания помощи
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В воскресенье, 21 июня, в Куркинском районе произошло «хмельное ДТП», в котором пострадал нетрезвый водитель автомобиля, а также барьерное ограждение.
Ночью 21 июня в 02:10 на 9-ом километре автодороги «Куркино-Клешня»двигался автомобиль «Opel Astra», за рулём которого сидел 40-летний нетрезвый мужчина. Не справившись с управлением, водитель влетел на своем автомобиле в дорожное барьерное ограждение. Отметим, что в крови у мужчины обнаружили 1,250 мг/л.
В столкновении пострадал сам водитель иномарки, который после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU