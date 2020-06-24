В Тульской области администрацию муниципалитета по суду обязали снести аварийные дома

24 Июнь 2020 2020-06-23T17:13:43+03:00

Дома расселили еще в 2017 году

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На территории МО Бегичевское Богородицкого района расположено 10 аварийных домов. Их жители еще в 2017 году получили новое жилье. Однако ветхие строения так и не снесли. Между тем доступ к объектам не ограничен.

Богородицкий межрайонный прокурор обратился в суд с исками, в которых потребовал обязать орган местного самоуправления снести аварийные дома.

Требования полностью удовлетворены. Исполнение судебных решений поставлено на контроль в межрайонной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU