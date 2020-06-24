В Тульской области администрацию муниципалитета по суду обязали снести аварийные дома
Дома расселили еще в 2017 году
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На территории МО Бегичевское Богородицкого района расположено 10 аварийных домов. Их жители еще в 2017 году получили новое жилье. Однако ветхие строения так и не снесли. Между тем доступ к объектам не ограничен.
Богородицкий межрайонный прокурор обратился в суд с исками, в которых потребовал обязать орган местного самоуправления снести аварийные дома.
Требования полностью удовлетворены. Исполнение судебных решений поставлено на контроль в межрайонной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU