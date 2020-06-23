2020-06-23T17:05:55+03:00
Происшествия

В Тульской области "Приора" устроила ДТП с "ВАЗом"

в аварии пострадали девочки двух и трех лет
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области "Приора" устроила ДТП с "ВАЗом"В Тульской области "Приора" устроила ДТП с "ВАЗом"Фото: материалы пресс-служб
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Вечером, 20 июня, в Узловском районе произошло ДТП, участниками которого стали два отечественных автомобиля. Один из них оказался неуступчивым и учинил аварию.

Так в 19:00 на 8-ом километре автодороги «Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая» в Узловском районе двигался автомобиль «Lada Priora», за рулем которого сидел 22-летний водитель. По предварительной информации, «ласточка» начала выполнять разворот, не уступив дорогу имеющему преимущество автомобилю «ВАЗ 2112». За рулём «ВАЗа» находился молодой человек 26 лет.

В ДТП пострадали водитель автомобиля «Lada Priora», а также маленькие пассажирки «ВАЗа» - девочки двух и трёх лет. Однако, в момент удара одна девочка находилась на заднем сидении в специальном детском кресле, а вторая же - на заднем сидении на руках у матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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