Устроивший стрельбу по полицейским и охотникам житель Тульской области отправится под суд

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:02:16+03:00

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В Веневском районе пьяный 64-летний житель стрелял на территории населенного пункта из огнестрельного нарезного оружия.

Позднее мужчина несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции, прибывших на место происшествия, не переставая им угрожать.

При осмотре места происшествия в доме обвиняемого нашли нарезное огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и взрывчатые вещества. Их фигурант уголовного дела хранил без разрешения.

Мужчину обвиняют в хулиганстве, незаконном хранении оружия и применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU