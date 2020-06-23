Многодетная тулячка из Богородицка попросила у губернатора коз и кур
Женщина хочет купить животных для подсобного хозяйства
Многодетная тулячка из Богородицка попросила у губернатора коз и курФото: Алексей ФОКИН
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К губернатору региона за помощью обратилась одна из жительниц Богородицка, которая является многодетной мамой. Женщина попросила помочь ей в приобретении коз и кур для личного подсобного хозяйства.
Как стало известно, женщина стоит на учёте в качестве безработной. Однако, центр занятости населения готов помочь ей с подготовкой бизнес-проекта и предоставить субсидию на открытие собственного дела. По решению самого губернатора, жительница Богородицка получит всю необходимую помощь в решении ее вопроса.
ИСТОЧНИК KP.RU