Многодетная тулячка из Богородицка попросила у губернатора коз и кур

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:55:08+03:00

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К губернатору региона за помощью обратилась одна из жительниц Богородицка, которая является многодетной мамой. Женщина попросила помочь ей в приобретении коз и кур для личного подсобного хозяйства.

Как стало известно, женщина стоит на учёте в качестве безработной. Однако, центр занятости населения готов помочь ей с подготовкой бизнес-проекта и предоставить субсидию на открытие собственного дела. По решению самого губернатора, жительница Богородицка получит всю необходимую помощь в решении ее вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU